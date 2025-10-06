HABER

Bu gece Yunanistan'dan geliyor! Siklon Dalgası Türkiye'de etkili olacak... Meteoroloji uyardı, sağanak yağışlar başlıyor

Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte hissedilir şekilde düşmeye başlayan hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde daha da düşecek. Özellikle Yunanistan üzerinden gelecek olan 'siklon dalgası' yurtta etkili olacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın verilerini paylaştı. Buna göre yağışlı hava bu geceden itibaren etkisini gösterecek. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın verilerini paylaştı.

Bu gece Yunanistan dan geliyor! Siklon Dalgası Türkiye de etkili olacak... Meteoroloji uyardı, sağanak yağışlar başlıyor 1

BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteorolojinin verilerine göre bu gece itibarıyla yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Bu gece Yunanistan dan geliyor! Siklon Dalgası Türkiye de etkili olacak... Meteoroloji uyardı, sağanak yağışlar başlıyor 2

YUNANİSTAN'DAN GELECEK 'SİKLON DALGASI' TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' da yine yurt genelinde etkisini gösterecek. Siklon dalgasıyla Türkiye bu gece Yunanistan üzerinden gelen kuvvetli yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

Bu gece Yunanistan dan geliyor! Siklon Dalgası Türkiye de etkili olacak... Meteoroloji uyardı, sağanak yağışlar başlıyor 3

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, "Siklonik yağış sisteminde 2. dalga geliyor. Yurdumuz pazartesi gecesi Yunanistan üzerinden gelen kuvvetli yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Ege, Akdeniz ve Marmara çevrelerinde Salı-Çarşamba su baskını riski yüksek! Dikkatli olun, siklonik sistemi takipteyiz" dedi.

SU BASKINLARINA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Ege, Akdeniz ve Marmara çevrelerinde salı ve çarşamba günü su baskını riskinin yüksek olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

KUVVETLİ SAĞANAK BATI'DAN BAŞLAYIP DOĞU'YA DOĞRU İLERLEYECEK

Özellikle batı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Hafta ortasında ise yağışlar iç ve doğu kesimlere doğru ilerleyecek.

