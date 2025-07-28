Bu haftaya dikkat: "Daha riskli" diyerek uyardı! Bursa, Kahramanmaraş, Karabük... İşte devam eden orman yangınlarında son durum

Türkiye'nin gözü kulağı Bursa, Kahramanmaraş ve Karabük'teki orman yangınlarında. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEVAM EDEN YANGINLARDA SON DURUM NE?

Bakan Yumaklı yangınlarda son durumu şöyle açıkladı:

Karabük’teki yangının enerjisi düşürüldü. Bursa’daki Haymancık yangını devam ediyor. Kestel yangını büyük oranda söndü. Kahramanmaraş’taki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek.

"MAALESEF BİR ÜZÜCÜ OLAY YAŞADIK"

Yumaklı'nın konuşmasından öne çıkan diğer satır başları şöyle:

Yangınlarla mücadele ederken maalesef bir üzücü olay yaşadık. Kestel’deki yangına su taşıyan tanker kaza yaptı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum.

YENİ HAFTA İÇİN UYARI: GEÇEN HAFTAYA GÖRE DAHA RİSKLİ

Çok riskli bir haftadayız, teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Bütün dünyada sıcaklıklarla ilgili verileri takip ediyoruz. Bu hafta geçen haftaya göre daha riskli! Tedbiri elden bırakmayalım. Dışarıda ateş yakmayalım, en ufak ateş emaresi olduğunda 112’yi arayalım.

"ÇARPITMALARA, DEDİKODULARA CEVAP VERMEYECEĞİZ"

Orman yangınlarıyla mücadelede bize destek veren bütün bakanlıklarımıza, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Bir gönülden de teşekkür de bize her zaman destek veren, dua eden, söylediklerimizi tatbik eden, hassasiyetle orman yangını ya da başka bir yangının çıkmaması konusunda gayret veren vatandaşlarımıza.

Çarpıtmalara, dedikodulara cevap vermeyeceğimizi söyledik. İletişim Başkanlığımızla birlikte 'iddialar ve gerçekler' diye bir kitapçık hazırladık. Bakanlık hesaplarımızdan da paylaşacağız.