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Bu hangi çetenin otobüsü! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü

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Ufuk Dağ

İstanbul'da durdurulan bir otobüsten çıkanlar akıllara durgunluk verdi. Zula tespit edilen otobüsten 120 şarjör ve silah çıktı. Silahların bir çeteye gönderilmek üzere yola çıktığı belirlenirken hangi çete olduğu açıklanmadı. Otobüse el konuldu.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı bir otobüse düzenlenen operasyonda, 120 silah ele geçirildi. Sevkiyatın hangi çeteye gerçekleştiği açıklanmazken, silahlarla bağlantılı 4 şüpheli tutuklandı.

Bu hangi çetenin otobüsü! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü 1

SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerine ve onlara silah pazarlayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu hangi çetenin otobüsü! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü 2

Emniyet ekipleri, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, suç örgütlerine sevk edilmek için ruhsatsız silahların taşındığı tespit edilen bir yolcu otobüsüne yönelik çalışma başlattı.

Bu hangi çetenin otobüsü! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü 3

120 TABANCA VE ŞARJÖR

8 Temmuz günü Tuzla ilçesi TEM Otoyolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında belirlenen otobüs polis ekipleri tarafından durduruldu. Otobüste yapılan arama ve kontrollerde, yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak yapılmış halde bulunan zula tespit edildi. Aracın gizli bölmesinde yapılan aramalarda, 120 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi.

Bu hangi çetenin otobüsü! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü 4

4 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, silah sevkiyatında kullanılan otobüse el konuldu.

Zanlılar gözaltına alındıktan sonra İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tuzla çete
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