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Bu hastalığı, genetik değil doğum öncesi faktörler etkiliyor! Serebral palsi neden oluşur? Uzmanlar: "Aşırı kasılmaların nedeni serebral palsi olabilir"

Hareket ve kas kontrolü bozukluklarıyla seyreden serebral palsi (beyin felci), genellikle doğum öncesi, sırası veya sonrasında yaşanan komplikasyonlarla ilişkilendiriliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yavuz Samancı, serebral palsili çocukların tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemlerin, özellikle yürüme güçlüğü çeken veya yatağa bağımlı olan hastalarda umut verici sonuçlar sağladığını belirtti.

Bu hastalığı, genetik değil doğum öncesi faktörler etkiliyor! Serebral palsi neden oluşur? Uzmanlar: "Aşırı kasılmaların nedeni serebral palsi olabilir"

Hareket ve kas kontrolü bozukluklarıyla seyreden serebralpalsi (beyin felci), genellikle doğum öncesi, sırası veya sonrası komplikasyonlarla ilişkilidir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yavuz Samancı, serebral palsili çocukların tedavisindeki cerrahi yöntemleri anlattı.

Doç. Dr. Samancı “Özellikle yürüme güçlüğü çeken veya yatağa bağımlı çocuklara yönelik bu özel cerrahi teknik, fizik tedaviyle birleştiğinde hastaların yaşam kalitesinde dönüştürücü bir etki oluşturuyor” diye konuştu.

Bu hastalığı, genetik değil doğum öncesi faktörler etkiliyor! Serebral palsi neden oluşur? Uzmanlar: "Aşırı kasılmaların nedeni serebral palsi olabilir" 1

"SEREBRAL PALSİ HASTALIĞI FARKLI KLİNİK TABLOLARLA KARŞIMIZA ÇIKABİLİYOR"

Serebral palsi hastalığında en çok karşılaşılan sorunlardan birinin, çocukların bacaklarında meydana gelen aşırı kasılmalar (spastisite) olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Samancı, “Bu hastalıkta beyin ve sinir sistemi kaynaklı olarak hareket kabiliyeti bozuluyor. Hafif yürüme bozukluklarından, tamamen yatağa bağımlı yaşamaya kadar farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bu hastalığı, genetik değil doğum öncesi faktörler etkiliyor! Serebral palsi neden oluşur? Uzmanlar: "Aşırı kasılmaların nedeni serebral palsi olabilir" 2

"KASILMALARI AZALTAN ÖZEL CERRAHİ YÖNTEM"

Fizik tedavi ve botulinum toksin enjeksiyonlarının çoğu zaman etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Samancı, “Beyindeki ve omurilikteki kas hareketlerini kontrol eden mekanizmalarda oluşan bozulmayı düzeltmek amacıyla, selektif dorsal rizotomiadını verdiğimiz cerrahi yöntemde bacaklardan gelen duyusal sinir liflerinde belirli oranlarda mikrokesiler yapıyoruz. Bu sayede çocuğun aşırı kasılmalarını azaltarak hareket kabiliyetini arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"GENEL ANESTEZİ ALTINDA GERÇEKLEŞİYOR"

Cerrahinin genel anestezi altında yapıldığını belirten Doç. Dr. Samancı, “Bel bölgesinde yaklaşık 2-3 cm’lik küçük bir kesi yapıyoruz. EMG (elektromiyografi) yöntemiyle sorumlu sinir liflerini tespit ediyor, bunların yaklaşık yüzde 50’sine mikro düzeyde seçici kesiler yapıyoruz” dedi.

Ameliyat sonrası hastanede kalış süresinin genellikle 5-6 gün olduğunu belirten Doç. Dr. Samancı, bu sürecin ardından fizik tedaviye hızlıca başlandığını ifade ederek “Cerrahiden sonra kas hafızası zamanla yeniden yapılandığı için uzun süreli ve yoğun fizik tedavi süreci şart” dedi.

Bu hastalığı, genetik değil doğum öncesi faktörler etkiliyor! Serebral palsi neden oluşur? Uzmanlar: "Aşırı kasılmaların nedeni serebral palsi olabilir" 3

HASTALIĞIN NEDENİ GENETİK DEĞİL, DOĞUM ÖNCESİ FAKTÖRLER

Serebral palsinin çoğunlukla genetik geçişli olmadığını söyleyen Doç. Dr. Samancı, “Anne adayının gebelik sırasında enfeksiyon geçirmesi, erken doğum, düşük doğum ağırlığı veya doğum sırasında yaşanan oksijen yetersizliği gibi faktörler risk oluşturuyor. Ancak her çocuk bu durumdan aynı şiddette etkilenmez. Bu nedenle serebral palsi, geniş bir klinik yelpazeye sahiptir” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beyin anevrizması serebral palsi doğum
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