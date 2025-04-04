Bu kanser türlerine geliştirilmiş tarama testleri yapılıyor: Erken teşhis mümkün! Uzmandan çarpıcı açıklamalar...

Meme ve Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Hakan Mersin, kanserin dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaya devam ettiğini belirterek, bazı kanser türlerinin düzenli tarama programları sayesinde henüz hastalık ortaya çıkmadan tespit edilebileceğini vurguladı.

"TARAMA TESTLERİ HASTALIK ORTAYA ÇIKMADAN BİZE SİNYAL VERİYOR"

Prof. Dr. Mersin, "Bazı kanser türlerinde elimiz kolumuz bağlı olabilir ancak meme, rahim ağzı (serviks), prostat, kolon (kalın bağırsak), deri ve akciğer kanserleri, tarama ile erken evrede tespit edilebilen ve tedavi başarı oranı yüksek olan kanser türleri arasında yer alıyor. Bu türler için geliştirilmiş tarama testleri, hastalık ortaya çıkmadan önce bize sinyal veriyor. Erken teşhis, hem yaşam süresini hem de yaşam kalitesini artırır. Yeter ki zamanında tarama yapılsın" dedi.

"TARAMA PROGRAMLARI YAYGINLAŞTI"

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2022 yılı raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,3 milyon kadına meme kanseri, 600 bin kadına serviks kanseri, 1,4 milyon erkeğe prostat kanseri teşhisi konulduğunu belirten Prof. Dr. Mersin, özellikle Türkiye’de tarama programlarının giderek yaygınlaştığını ancak katılım oranlarının hâlâ istenilen seviyede olmadığını söyledi. Meme kanserinde 40 yaşından itibaren her kadının yılda bir kez mamografi çektirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mersin, serviks kanseri için de HPV testi ve smear testinin önemini vurgulayarak, “Serviks kanseri, tarama ile neredeyse tamamen önlenebilir bir kanser türüdür. Yeter ki düzenli testler yapılsın. Prostat kanseri ise, genellikle belirti vermeden ilerler. Bu nedenle 50 yaş ve üzeri erkeklerin yılda bir kez üroloji kontrolüne gitmesini öneriyoruz” dedi.

"KANSER TÜRLERİNDE GEÇ KALMAMAK, HAYAT KURTARIR"

Tedavi başarısının, hastalığın tanı konduğu evreyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Prof. Dr. Mersin, “İleri evrede tespit edilen bir kanserin tedavisi hem daha zor hem de yaşam kalitesi açısından daha yıpratıcıdır. Oysa erken teşhisle hem daha az müdahaleye gerek kalır hem de hastalar normal hayatlarına çok daha kısa sürede dönebilir. Kanseri kader olarak görmek yerine, önlenebilir ve erken yakalanabilir bir hastalık olduğunu anlamalıyız. Tarama yaptırmak sadece kendi sağlığımız için değil, sevdiklerimiz için de sorumluluğumuzdur. Özellikle taranabilen kanser türlerinde geç kalmamak, hayat kurtarır” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır