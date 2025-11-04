HABER

Bu kez Babacan ya da Davutoğlu değil! Ankara kulislerinde bu iddiayı duymayan kalmadı: "Geçer mi geçer"

Siyaset kulislerini son günlerde en çok hareketlendiren isimler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ydu ancak şimdi üç farklı isim konuşulmaya başladı. Aralarında daha önce AK Parti'de kritik görevler almış isimlerin de yer aldığı üç milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. İddiayla ilgili konuşan gazeteci Sinan Burhan'ın "Bu milletvekillerine teklif giderse geçer mi, geçer" sözleri dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

Ankara kulislerinde transfer hareketliliği devam ediyor. 1 Ekim'de TBMM'nin açılışında verilen resepsiyondaki fotoğraf karesinin yankıları sürerken en çok konuşulan isimler Gelecek ve DEVA partilerinin liderleri Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan oldu.

DAVUTOĞLU: "TEREDDÜT ETMEM"

İlerleyen günlerde ise Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilmesi durumunda kabul edip etmeyeceği sorulduğunda "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem." yanıtı gündem olmuştu.

BABACAN İLE MEHMET ŞİMŞEK'İN KARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in karesi kulisleri hareketlendirmişti.

"AK PARTİ'DEN İLGİ VE TEKLİF YOK"

İddialar hakkında tv100'de konuşan gazeteci Sinan Burhan "AK Parti’nin ne Sayın Erdoğan ne MKYK düzeyinde hiçbir şekilde teklif de yok ilgi de yok" dedi.

3 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA AK PARTİ İDDİASI

Burhan'ın dile getirdiği iddiaya göre ise milletvekilleri Doğan Demir, Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyor. Bu isimlerle ilgili şu an için herhangi bir geçiş ya da teklif söz konusu olmadığını söyleyen Burhan şöyle konuştu:

Selim Temurci, Doğan Demir, İsa Mesih Şahin

"SEÇİM YA DA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE İHTİYAÇ OLABİLİR"

"Bu milletvekillerine teklif giderse geçer mi, geçer. Şu anda bir seçim yok. Geçişler daha çok seçime doğru olur. Bir de anayasa değişikliği olacaksa, 400 veya 360 referandum sınırı olacaksa milletvekillerine ihtiyaç olabilir. Fakat bugünkü şartlarda bir geçiş, bir teklif söz konusu değil."

YARISI İSTİFA ETTİ

DEVA ve Gelecek partilerinden Meclis’e giren 24 vekilden 12’si istifa etti. Böylelikle TBMM’de DEVA’nın 8, Gelecek Partisi’nin 4 milletvekili kaldı.

SAYI 386’YA ULAŞIYOR

Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre; Meclis’te halihazırda AK Parti’nin 272, MHP’nin 47, HÜDA PAR’ın 4 ve DSP’nin 1 milletvekili var. Cumhur İttifakı böylelikle 324’e ulaşıyor. GP kökenli bağımsız milletvekilleri Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir‘in de AK Parti’ye geçeceği iddiası gündemde. MHP’nin istifasını isteyip bağımsız kalan Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir ile birlikte sayı 330’a, 56 DEM milletvekili ile de 386’ya ulaşıyor.

Anayasa değişikliği için 400, referandum için 360 milletvekili gerekiyor.

