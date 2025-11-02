Sadece 14 eksik kaldı! 2,5 yılda Meclis'te tablo değişti... 3 isim daha AK Parti'ye mi katılacak?

Genel seçimin üzerinden 2.5 yıl geçerken, TBMM'deki sandalye dağılımı neredeyse her ay değişti. CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekilleri birer birer AK Parti'ye geçiyor.

3 İSİM DAHA AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Son olarak Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nden (GP) istifa edip bağımsız kalan 3 milletvekilinin daha AK Parti’ye geçeceği iddiası Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.

YARISI İSTİFA ETTİ

DEVA ve GP’den Meclis’e giren 24 vekilden 12’si istifa etti. TBMM’de DEVA’nın 8, GP’nin 4 milletvekili kaldı.

SAYI 386’YA ULAŞIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Meclis’te halen AK Parti’nin 272, MHP’nin 47, Hüdapar’ın 4 ve DSP’nin bir milletvekili var. Cumhur İttifakı böylelikle 324’e ulaşıyor. GP kökenli bağımsız milletvekilleri Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir‘in de AKP’ye geçmesi bekleniyor. MHP’nin istifasını isteyip bağımsız kalan Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir ile birlikte sayı 330’a, 56 DEM milletvekili ile de 386’ya ulaşıyor.

AK PARTİ’YE 11 TRANSFER

Altılı masada yer alan DEVA-SP-GP ve DP adayları son seçime CHP listelerinden girdi. DEVA 14, Gelecek ve Saadet 10’ar, Demokrat Parti de 3 sandalyeye sahip oldu. Bu milletvekillerinden bir bölümü AK Parti ve CHP’ye geçti. İYİ Parti’den 7, Gelecek’ten 3, YRP’den de bir milletvekili AK Parti’ye transfer oldu. 3 yeni isim ile birlikte başka partilerden AK Parti’ye geçenlerin sayısı 14’e çıkacak.

KRİTİK SAYI 400

Gündemdeki Anayasa değişikliği için gerekli olan milletvekili sayısı ise 400.