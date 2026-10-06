Bu kez de Fatma Betül Sayan Kaya'nın Budapeşte gezisi gündemde: "Aşağıladı, iftira attı, beni bezdirdi"

Türkiye'yi sarsan fon skandalına adı karışan ve iddialar sonrası AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, gündemden bir türlü düşmüyor. Eşi İlyas Kaya ile birlikte yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği belirtilen Kaya'nın bu kez de Budapeşte gezisiyle ilgili ortaya çıkan detaylar çok konuşuldu.

"1 SAAT 20 DAKİKA BEKLEDİK"

BorkaSzekely isimli sosyal medya kullanıcısı, ikinci çocuğunun doğduğu dönemde yaşadığını belirttiği olayı anlatırken, Fatma Betül Sayan’ın Budapeşte ziyareti sırasında Türkçe bilen uzman olarak kendisinin önerildiğini söyledi.

Sayan’ın şehir turunun sabah 09.00'da başlamasının planlandığını aktaran kullanıcı, otelin önünde beklediklerini ve Sayan’ın saat 10.20’de lobiye indiğini öne sürdü.

Kullanıcı, “1 saat 20 dakika bekledik” ifadelerini kullanırken, Sayan’ın özellikle Türkçe rehber istediğini ve bunun nedenini daha sonra anladığını iddia etti.

“BENİM İÇİN MASAYI BOŞALTIRLAR”

Paylaşımda, Sayan’ın Budapeşte’deki bir kafede özellikle istediği masanın dolu olması üzerine, “Benim için boşaltırlar, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ediyorum burada” dediği öne sürüldü.

Kullanıcı, Sayan’ın talebini doğrudan çevirmek yerine daha uygun bir dille ilettiklerini ve masanın ayarlandığını, ancak kendilerine teşekkür edilmediğini iddia etti.

“CAMİYE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GİTTİ”

Şehir turu sırasında Sayan’ın camiyi özellikle görmek istediğini belirten kullanıcı, Sayan’ın yaklaşık 20 dakikada bir “Bizi camiye ne zaman götürecek bu?” diye sorduğunu öne sürdü.

“POZ İÇİNMİŞ HER ŞEY MEĞER”

Mescide geldiklerinde Sayan’ın fotoğraf çektirdiğini ve ardından “devam edelim” dediğini aktaran kullanıcı, “Poz içinmiş her şey meğer” ifadelerini kullandı.

Gül Baba Türbesi'nde de tartışma yaşandığını iddia etti

Paylaşımda, Buda Kalesi ve Gül Baba Türbesi ziyareti sırasında da sorun yaşandığı öne sürüldü.

Sayan’ın Gül Baba Türbesi’ne çıkan merdivenleri yürümek istemediğini belirten kullanıcı, kendisine alternatif güzergah arandığını ve elçilik aracının çağrıldığını anlattı.

Kullanıcı, türbeye yaklaşıldığında ise Sayan’ın araçtan indikten sonra yürümek istemediğini ve kendilerine yönelik “beceriksizlik” ve “ciddiyetsizlik” gibi ifadeler kullandığını iddia etti.

“SÜREKLİ BİZİ AŞAĞILADI”

Paylaşımın bu bölümünde kullanıcı, “Birkaç dakika yürürse Gül Baba Türbesi’ne geleceğiz ama yine yürümek istemiyordu. İmkânsız olduğunu söyleyerek türbe bahçesine araç girmediğini, beş dakika yürümek lazım olduğunu söyledik. Beceriksizlik, ciddiyetsizlik gibi şeyler söyledi, istemeden yürüdü. Sürekli bizi aşağıladı” iddiasında bulundu.

“BENİ TANIYORLAR MI?”

Kullanıcı ayrıca, Sayan’ın müzedeki görevlilere bakarak “Beni tanıyorlar mı? Kimin geldiğini biliyorlar mı?” diye sorduğunu öne sürdü.

Sayan’ın türbede fotoğraf çektirdikten sonra müzeyi hızlı şekilde gezdiğini belirten kullanıcı, “İşi resimdi” değerlendirmesinde bulundu.

“BANA İFTİRA ATTI”

Paylaşımın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Sayan’ın kendisi hakkında elçiliğe şikayette bulunduğuna ilişkin iddia oldu.

Kullanıcı, Sayan’ın kendisi için “kaba, bilgisiz, acemi ve senli benli konuşan saygısız birisi” dediğini öne sürdü.

Bunun ardından elçilik tarafından bir daha aranmadığını belirten kullanıcı, “Benim anlattıklarımı dinlemeyen birisi olarak bana iftira attı” ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞ SIRASINDA “MAHREMİYET” TARTIŞMASI

Paylaşımda, Sayan’ın Budapeşte'deki alışverişleri sırasında da dikkat çeken bir olay yaşandığı iddia edildi.

Kullanıcı, bazı mağazalara kendisinin de girmesinin istendiğini, bazı mağazaların önünde ise kapıda beklemesinin söylendiğini aktardı. Sayan’ın korumasının “Alışveriş mahremdir” dediğini öne süren kullanıcı, daha sonra kendisine “Fiyatlı şeyler alınırken komisyon almayacağını ne bilelim?” şeklinde bir ifade kullanıldığını iddia etti.

Kullanıcı, kendisinin tercüman olarak görev yaptığını ve böyle bir şey yapmayacağını söylediğini belirtti.

“BUDAPEŞTE’DE GEZDİRDİM, O DA BENİ BUDAPEŞTE’DE BEZDİRDİ”

Yıllar sonra Sayan’ın ismini haberlerde gördüğünü belirten sosyal medya kullanıcısı, yaşadığı olayı eşiyle paylaştığını belirterek, “Biliyor musun, ben onu Budapeşte’de gezdirdim, o da beni Budapeşte’de bezdirdi” dediğini aktardı.

Paylaşımının sonunda ise yaşananların mevcut fon skandalından bağımsız olduğunu vurgulayan kullanıcı, “Türk halkına geçmiş olsun demek istiyorum. Önce de bana” ifadelerini kullandı.

İşte dikkat çeken yaratan o paylaşım: