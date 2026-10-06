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Başakşehir'deki okul saldırısı hakkında RTÜK'ten yayın yasağı

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki okul saldırısı sonrası RTÜK'ten olayla ilgili yayın yasağı kararı geldi.

Başakşehir'deki okul saldırısı hakkında RTÜK'ten yayın yasağı
Mehmet Hazar Gönüllü

Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırının ardından RTÜK harekete geçti.

YAYIN YASAĞI KARARI

Kurumdan yapılan açıklama olaya ilişkin yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

GEREKÇESİ BÖYLE AÇIKLANDI

Kararın gerekçesi olarak "Olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Karar gereğince; soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır" dendi.

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Başakşehir okul rtük saldırı
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