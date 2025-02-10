Bu kez de Marmaris ve Fethiye'de deniz çekildi! Adacıklar oluştu, karayla bağlantı kuruldu

Marmaris'te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, denizin 5 metre kadar çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi. Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.

"GEL-GİT OLAYINDAN KAYNAKLI"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son günlerde bölgede görülen deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

"DEPREMLERLE İLİŞKİLİ GÖZÜKMEMEKTEDİR"

Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu vurgulayan Özçelik, "Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz." dedi.

(AA)