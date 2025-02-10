HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bu kez de Marmaris ve Fethiye'de deniz çekildi! Adacıklar oluştu, karayla bağlantı kuruldu

Bu kez de Marmaris ve Fethiye'de deniz çekildi! Adacıklar oluştu, karayla bağlantı kuruldu

10.02.2025 17:31
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.02.2025 17:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde deniz seviyesinin çekilmesi dikkat çekti. Marmaris’te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde deniz yaklaşık 5 metre çekilirken, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun 2 metreye kadar geri çekildiği gözlemlendi. Fethiye Körfezi'nde de benzer bir durum yaşanırken, kıyıya yakın Ördek Adası’nda suyun çekilmesiyle ada ile kara arasında bağlantı oluştu.

Marmaris'te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, denizin 5 metre kadar çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi. Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.

marmaris

"GEL-GİT OLAYINDAN KAYNAKLI"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son günlerde bölgede görülen deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

marmaris-deniz

"DEPREMLERLE İLİŞKİLİ GÖZÜKMEMEKTEDİR"

Doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu vurgulayan Özçelik, "Ege kıyılarında deniz çekilmesinde gel-git, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz." dedi.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adacık Muğla Fethiye Marmaris deniz çekilmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarih belli oldu! SGK'dan 'Emekli maaşı fark ödemeleri' açıklaması

Tarih belli oldu! SGK'dan 'Emekli maaşı fark ödemeleri' açıklaması

Hurda araç teşvikinde 6 ay ayrıntısına dikkat!

Hurda araç teşvikinde 6 ay ayrıntısına dikkat!

Artık ordu devreye girdi: Santorini'de ilginç görüntüler!

Artık ordu devreye girdi: Santorini'de ilginç görüntüler!

Mansur Yavaş çekildi, İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı!

Mansur Yavaş çekildi, İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı!

Masaj salonunda 'kamera iddiası' üzerine harekete geçildi

Masaj salonunda 'kamera iddiası' üzerine harekete geçildi

Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi sürprizi!

Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi sürprizi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.