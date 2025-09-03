Bu kez haber Uzak Doğu'dan geldi! Dikkat çeken 'yapay zeka' kararı: Zorunlu hale getirildi

Yapay zeka teknolojileri yalnızca iş dünyasını değil, artık eğitim sistemlerini de dönüştürüyor. Bu alanda birçok ülke, bu alandaki küresel yarışta geri kalmamak için çocuk yaşlardan itibaren yapay zeka okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Şimdi ise Çin'in teknoloji merkezlerinden Hangzhou'da alınan yeni bir karar dikkat çekmiş durumda.

YAPAY ZEKA DERSLERİNİ ZORUNLU HALE GETİRDİLER

Çin’in Hangzhou kenti, ülke genelindeki yapay zeka hamlesi kapsamında okullarda yapay zeka derslerini zorunlu hale getiriyor. South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin’in Zhejiang eyaletinde yer alan Hangzhou, yeni dönemde ilk ve ortaokullar için zorunlu yapay zeka dersleri başlatacak. Bu adım, hızla büyüyen sektörde yetenek geliştirmeye yönelik ülke çapındaki stratejinin bir parçası.

Şehrin eğitim bürosu tarafından yayımlanan iki belgeye göre bu girişim, hem öğrenci hem de öğretmen eğitimini kapsayarak yetenek havuzu oluşturmayı, öğretmenlerin akıllı araçları kullanma becerilerini geliştirmeyi ve verileri korumayı hedefliyor.

Okullar dersleri nasıl işleyecekleri konusunda ise esnek olacak. Yapay zeka içerikleri tek bir haftaya yoğunlaştırılabilecek ya da bilişim teknolojileri ve fen bilimleri gibi derslere entegre edilebilecek.

Ayrıca yapay zeka odaklı projeler, yerel müfredata dahil edilerek ilgilenen öğrencilerin ileri seviye çalışmalara ve uygulamalı deneyimlere katılmasına imkan tanıyacak. Temel yapay zeka etkinlikleri ise okul sonrası programlarda yer alabilecek.

EN AZ 10 DERS SAATİ YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

The Paper’ın haberine göre, DeepSeek ve Unitree Robotics gibi hızla büyüyen teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapan Hangzhou, düzenlenen bir basın toplantısında bu önlemleri açıkladı. Karara göre okullar yılda en az 10 ders saati yapay zeka eğitimi vermek zorunda olacak.

İlkokulun ilk iki yılında öğrenciler, günlük yaşamda kullanılan yapay zeka uygulamalarıyla tanışacak, temel cihazlarla etkileşime girecek ve teknolojinin günlük hayattaki rolünü öğrenecek. Derslerde özellikle sorumlu kullanım vurgulanacak ve mahremiyet konusuna odaklanılacak.