Bu kez kazanamadı! ChatGPT, 1977'de piyasaya çıkan Atari'ye yenildi

OpenAI sohbet robotu ChatGPT en çok kullanılan yapay zeka sohbet robotlarından biri. Sohbet robotunun Google Gemini, Microsoft Copilot ve Claude gibi birçok güçlü rakibi var. Fakat görünüşe göre bu listeye artık 1970'lerin oyun konsolu Atari 2600 da eklenmiş durumda.

ATARİ 2600 CHATGPT'Yİ YENDİ

CNET'te yer alan habere göre, Robert Caruso isimli bir mühendisin gerçekleştirdiği deney, ChatGPT için şaşırtıcı bir sonucu ortaya koydu. Deneyde ilk kez 1977’de piyasaya çıkan eski nesil oyun konsolu Atari 2600, ChatGPT’ye karşı satranç oynatıldı.



Atari 2600

Caruso, Atari’nin 1979 yapımı Video Chess oyununu, bir yazılım emülatörü aracılığıyla çalıştırarak ChatGPT ile 46 yıllık bu oyun arasında maç düzenledi. Ancak başlangıç seviyesindeki karşılaşma ChatGPT için hiç iyi geçmedi.

"KALELERİ FİL SANIP KARIŞTIRDI, TAŞLARIN NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU"

Konuyla alakalı bir LinkedIn gönderisi paylaşan Caruso'ya göre ChatGPT, kaleleri fil sanıp karıştırdı, piyon çatallarını kaçırdı ve sürekli taşların nerede olduğunu unuttu. Ayrıca 90 dakikalık maç boyunca tekrar tekrar oyunun baştan başlatılmasını istedi.

Konuyla alakalı bir LinkedIn gönderisi paylaşan Caruso, söz konusu gönderide "ChatGPT deneyde öyle hatalar yaptı ki, ilkokul 3. sınıf satranç kulübünden bile alay edilerek kovulurdu." ifadelerine yer verdi.

Ancak Caruso’nun gerçekleştirdiği bu deney, ChatGPT’nin satrançta tamamen yetersiz olduğunu değil, yalnızca bir dil modeli olduğu için bu alanda uygun bir performans göstermediğini ortaya koyuyor.

Birkaç yıl önce bir geliştirici ise ChatGPT ile satranç oynamaya imkan sağlayan, ChatGPT tabanlı ChessGPT adlı bir eklenti geliştirmişti.