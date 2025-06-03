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Bu kez Mersin! Tartışma sonrası bir anne çocuklarının yanında şiddete uğradı : '10-15 genç geldi bizi darbetti'

Marmaray'da yaşanan saldırının ardından şiddet olayları kamuoyunun dikkatini daha çok çekmeye başladı. Benzer bir haber bu kez Mersin'den geldi. İki çocuğunu parka götüren anne parktaki gerginliğin ardından 10-15 genç tarafından darbedildi. O anda yanında olan çocukların korktuğunu ve psikolojilerinin bozulduğunu belirten anne, "Bizi tehdit ettiler, korkuyoruz. şikayetçi olacağım." dedi.

Bu kez Mersin! Tartışma sonrası bir anne çocuklarının yanında şiddete uğradı : '10-15 genç geldi bizi darbetti'

Mersin'de bir anne, 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte gittiği parkta tartıştığı gruptaki şahıslarca darbedildi. Sol gözünün alt kısmı moraran kadın darp raporu alarak şikayetçi olurken, olay anına ait arbede görüntüleri kameralara yansıdı.

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ÇOCUKLARINI PARKA GÖTÜRMÜŞTÜ

İstanbul Maltepe'de bir babanın Marmaray'da 2 çocuğunun gözü önünde darbedilmesi olayı gündemdeki yerini korurken, bu kez Mersin'de bir anne 2 çocuğunun önünde saldırıya uğrayarak darbedildi. Olay, geçtiğimiz cuma günü merkez Toroslar ilçesindeki Adnan Kahveci Parkı'nda meydana geldi. Erzincan'dan annesini ziyarete gelen Selcan Karabulut (27), 3 ve 4 yaşındaki çocukları A.K. ve O.K.'yi oyun oynamaları için kardeşi ile birlikte evlerinin yakınındaki parka götürdü.

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PARKTA BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre, parkta oynayan çocuklarını oturduğu banktan izleyen Karabulut, 3 yabancı çocuğun, çocuklarının yanına gelerek konuştuğunu gördü. Çocuklar arasında çıkan terlik tartışmasının ardından olay yerine gelen ve diğer çocukların büyükannesi olduğu belirtilen F.S., "Torunlarımı dövüyorlar" diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine parka gelen kalabalık grubun içerisinden bazıları, Karabulut'u tartaklayarak darbetti. Çevredeki vatandaşlardan biri de kadını darbeden şahsa tepki göstererek tokatlamaya başladı. Şüpheli, olay yerinden kaçtı.

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"10-15 GENÇ GELDİ BİZİ DARBETTİ"

Yaşadığı olayın şokunu uzun süre atlatamayan Karabulut, darp raporu aldıktan sonra şahıslardan şikayetçi oldu. O anları anlatan Selcan Karabulut, "İki gün önce çocuklarımı eğlendirmek için parka geldik. Çocuklarımın salıncakta sallandığı esnada yanlarına 3 yabancı çocuk geldi. Çocuklarıma zorla kendi terliklerini giydirmeye çalıştılar. O sırada diğer çocukların ninesi, 'torunlarımı dövüyorlar' diye bağırdı. Bunun üzerine 3-4 genç geldi. Onlar ilk önce kız kardeşimin çenesine, ardından da benim gözüme 2 yumruk attı. Sonrasında ise yine 10-15 tane genç geldi ve bizi darbettiler. Ben Erzincan'dan annemin yanına misafirliğe gelmiştim. Buraları pek bilmiyorum" dedi.

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"BİZİ TEHDİT ETTİLER, KORKUYORUZ"

Çocuklarının, olayın ardından uyumadığını, kendisi ve çocuklarının psikolojik açıdan da zarar gördüğünü belirten Karabulut, "3 gündür geceleri çocuklarım hiç uyumuyorlar. Psikolojileri bozuldu. Sürekli ağlıyorlar. Küçük oğlum 2 gündür bacak ağrısı çekiyor ve hastanedeyiz. Psikolojik sorun yaşıyorlar ve geceleri uyumuyorlar. Kendi ülkemde çocuklarımı parkta eğlendiremeyeceksem ben neden yaşıyorum? Gözüme 2 kere yumruk attılar. Bizi tehdit ettiler ve korkuyoruz. Şikayetçi oldum. Çocuğumun ve benim darp raporumuz var. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay esnasında Karabulut ile grup arasında yaşanan arbede ile kadına hakaret ve tehditte bulunan O.E.'ye vatandaşların gösterdiği tepki, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının çıkan arbedede darbedildiği anlar ile ona hakaret eden O.E.'nin çevredeki vatandaşlarca tokatlandığı yer aldı. Şüphelinin tepkiler üzerine kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin darp anne park
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