Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor

Amasya’nın Tatlıpınar köyünde kadınlar, Ramazan ayı boyunca mutfağa girmiyor.Eski okul binasında toplu iftar yapılıyor.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor

Amasya’nın Tatlıpınar köyünde kadınlar, Ramazan ayı boyunca mutfağa girmiyor. Eski okul binasında toplu iftar yapılıyor.
Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 1

Ramazan boyunca kadınların yemek telaşına son veren uygulamada erkek aşçının hazırladığı yemeklerin dağıtımını erkekler gerçekleştiriyor.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 2

Aynı yemekler kaplara konularak sahur vakti evlerde yeniyor. Köyün erkekleri toplu mesajlarıyla kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Her sokakta, evde atık kutusu bulunan köy Bakan Murat Kurum tarafından 2 yıl önce örnek gösterilmişti.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 3

HER GÜN 3 KAZAN SICAK YEMEK HAZIRLANIYOR

140 haneli köyde 14 yıl önce başlayan uygulamaya salgın sürecinde ara verilmişti, sonrasında devam edildi.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 4

Köyün aşçısı gündüz vakti yemeklerin hazırlığına başlıyor. Her gün 3 kazan sıcak yemek hazırlanıyor. Yemek yapma telaşını düşünmeyen köyün kadınları, o süreyi Ramazan ayının manevi atmosferini değerlendirip camide namaz kılıp mukabele programı düzenliyor.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 5

İftar vaktine doğru köyde herkes evlerinden çıkıp eski okul binasının yolunu tutuyor. Aşçının pişirdiği yemekler erkekler tarafından masalara kadar getiriliyor. Kadınlar yemeklere ellerini bile sürmüyor. Yemeğin ardından toplu dua edilerek herkes dağılıyor.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 6

Belirli günlerde iftar yemeğinin ardından bilgilendirme faaliyeti de gerçekleştiriliyor. Son olarak Amasya Üniversitesi tarafından köyde konferans düzenlendi. Köylülere sülün hediye edildi. Köyün erkekleri toplu mesajlarıyla kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Tatlıpınarlılar, yurt dışındaki akrabalarını ve köylerine yolları düşen herkesi gönül sofralarına davet etti.

"RAMAZAN AYINI NEŞE İÇİNDE GEÇİRİYORUZ"

Köydeki erkeklerin imece usulü topladıkları paralarla yemek giderlerini karşıladıklarını belirten muhtar Cemal Onat, "Kadınların yemek telaşına son verdik. Artan yemeklerde pay edilerek evlerde sahurda yeniyor. Halkımız çok memnun. Ramazan ayını neşe içinde bayram yapar gibi geçiriyoruz" dedi.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 7

"CAMİDE NAMAZ KILIP MUKABELE PROGRAMI DÜZENLİYORUZ"

Yemek yapma telaşını düşünmediklerini anlatan Emine Onat, "Ramazan ayının manevi atmosferini değerlendirip camide namaz kılıp mukabele programı düzenliyoruz" diye konuştu.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 8

"YEMEĞE ELİMİZİ BİLE SÜRMÜYORUZ HER KÖY TATLIPINAR GİBİ OLSA"

Uygulama öncesinde misafir ağırlamak için kadınlar yemek telaşının bir gün öncesinden başladığını hatırlatan Tuğba Aytekin de, "Yemeğe elimizi bile sürmüyoruz. Aşçımız hazırlıyor. Erkekler dağıtıyor. Burada öyle bir derdimiz yok. Her şey çok güzel. Her köy Tatlıpınar gibi olsa" şeklinde konuştu.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 9

BAKAN MURAT KURUM, ‘BU KÖY, BAŞKA KÖY’ NOTUYLA PAYLAŞMIŞTI

Bütün evlere ve sokak girişlerine konular geri dönüşüm kutuları sayesinde atıkların çöple karıştırılmadan toplandığı köyde yerlere, arazilere kimse çöp atmıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tatlıpınarlıların örnek hikayelerini 2 yıl önce ‘Bu köy, başka köy’ notuyla paylaşmıştı.

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 10

Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor 11


