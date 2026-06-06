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Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!

Kritik zirvede dikkat çeken dosyanın içeriği kulislere sızdı. İddiaya göre dosyada, yeni sürece ilişkin hazırlanmış 7 maddelik "kod yasa" taslağı bulunuyor. 7 maddelik taslak Gürlek ve Çiftçi tarafından Bahçeli’ye sunuldu.

Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!
Şevket Taner Şahin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ziyareti sırasında çekilen o karede herkes İçişleri Bakanı'nın elindeki dosya merak konusu olmuştu. İddiaya göre dosyada süreçle ilgili kritik 7 maddelik yasa taslağı bulunuyor.

Terörsüz Türkiye hedefinde, çözüme yönelik süreçle ilgili kod yasanın çıkarılması için 7 maddelik taslak üzerinde mutabakata varıldığı öğrenildi. Çerçeve yasa, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile TBMM’de gerçekleştirdiği görüşmede de ele alındı. Hazırlanan taslak bu toplantıda Bahçeli’ye sunuldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 5 Mayıs’taki grup toplantısında terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan için “barış süreci koordinatörlüğü” önerisine bulunmuştu. Bahçeli’nin bu önerisinin ardından bayramdan önce devlet ile Öcalan arasında bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edilmişti. İddiaya göre bu görüşmede, Öcalan süreç için özel bir yasal çerçeve oluşturulması gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye’ye hangi örgüt üyelerinin geleceği konusunda kararların “ortak mutabakatla” alınmasını önerdi. Öcalan’ın ayrıca yasal düzenlemeler konusunda TBMM’nin devreye girmesini istediği de belirtildi.

Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı! 1

7 MADDELİK KANUN

İddiaya göre bu görüşmede 7 maddelik bir kod yasanın Meclis’e getirilmesine ilişkin mutabakat sağlandı. DEM Partili yetkililer, maddelerden birinin, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından örgüt üyelerinin soruşturma ve kovuşturma gibi yasal süreçlerinin sona erdirilmesini içerdiğini belirtti. Taslakta ayrıca Öcalan’ın İmralı’daki statüsüne ilişkin yasal düzenlemelerin de yer aldığı belirtiliyor. Kayyum uygulamalarına yönelik değişikliklerin de maddeler arasında bulunduğu ifade ediliyor.

Nefes Gazetesinden Dilan Kutlu’nun haberine göre; Bu kapsamda, Meclis tatile girmeden yasal çalışmalar için adım atılması bekleniliyor. AKP’li kaynaklar, yol haritası ve takvime göre ilerleyeceğini belirtiyor.

BU AŞAMADA UMUT HAKKINA YÖNELİK DÜZENLEME YOK

Abdullah Öcalan’ın “kök yasa” olarak tanımladığı, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları döneminde kamuoyuna “kod yasa”, “çerçeve yasa”, “barış yasası” ve “geçici yasa” gibi isimlendirmelerle yansıyan yasanın, “geçişi sağlayacak, köprü görevi görecek” nitelikte hazırlanması hedefleniyor. Burada PKK’ya özgü olarak “kendini fesheden, silah bırakan örgüt” tanımının yapılması, kendini feshetmiş örgüt üyelerinin, örgütle iltisaklı ve irtibatlı olanların hukuki durumunun tanımlanması, ayrıca Abdullah Öcalan’ın bu süreçte müzakereler yürütebilmesini sağlayacak statü ve koşullarının yasal zemininin oluşturulması” ile Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler ve infazla ilgili düzenlemelere esas olacak hükümler yer alması öngörülüyor. Bu aşamada umut hakkına ilişkin bir düzenleme olmayacağı değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Akın Gürlek Terörsüz Türkiye Mustafa Çiftçi
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