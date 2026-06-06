Ankara'da korku dolu anlar! 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı

Ankara'da yaşanan olayda bir baba, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Mahalleyi ayağa kaldıran kriz, özel harekat ekiplerinin operasyonuyla sona erdi.

Olay, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022’inci Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Karısıyla tartışan ismi henüz öğrenilemeyen kişi, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Evin penceresinden babanın elindeki bıçakla birlikte çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kızını rehin şüpheliyi eyleminden vaz geçmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan baba, özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli, hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuk kurtarılarak gözlem altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır