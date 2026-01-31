HABER

Bu kuzu çift kafalı doğdu: 2 ağzı, 4 gözü var! Sosyal medyada gündem oldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dünyaya gelen sıra dışı bir kuzu görenleri şaşkına çevirdi. Karakese Mahallesi’nde bir koyunun doğurduğu yavru, çift başı, iki ağzı ve dört gözüyle dikkat çekerken, ilk kontrollerine göre sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesinde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Emre Tombul'un koyunu yavruladı.

Çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, yaşama tutundu.

"DOĞUM ZORLU GEÇTİ"

Zorlu geçen doğum sonrası hayvandaki farklılığı fark eden Tombul, kuzunun çift başı olduğunu gördü. Yaptığı kontrollerde kuzunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tombul, kuzunun 2 ağzı ile 4 gözü olduğunu söyledi.

2 AĞZI, 4 GÖZÜ, ÇİFT BAŞI VAR

Emre Tombul, "15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Zorlu bir doğum oldu bizim için. Kuzumuz çift kafalı doğdu ve 2 ağzı ile 4 gözü var. Çok zor oldu doğumu. Kendisinin ve annesinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

