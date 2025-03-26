Bu mağazada para geçmiyor: 8 yıl önce açılmış! Bayramlık alışverişlerini yapanların yüzü gülüyor...

Seyrani Mahallesi'nde yer alan mağaza, Ramazan Bayramı öncesinde her yaştan vatandaşın bayramlık kıyafetleriyle dolup taştı.

8 yıl önce başlatılan ve para kullanılmadan alışveriş yapılabilen benzersiz modelle hizmet veren mağaza, bu Ramazan’da da ihtiyaç sahibi ailelerin bayramlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

"KENDİMİZİN BİR MAĞAZASIYMIŞ GİBİ ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ"

Mağazadan faydalanan aileler ise her yıl olduğu gibi bu yılda bayramlık kıyafetlerini buradan almaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu söyleyerek, "Belediyemiz ve başkanımız her alanda yanımızda ve desteğimizdeler. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Bizlere her türlü imkânı sunuyor. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz çok memnunuz. Bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Her ay düzenli olarak buraya gelip, aynı mağaza ve market konforunda alışverişimizi yapıyoruz. Her sene olduğu gibi çocuklarımıza bayramlıklarını alıyoruz ve evimizin bütün ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Sanki kendimizin bir mağazasıymış gibi alışveriş yapıyoruz. Kocasinan'da olmaktan çok memnunuz" dedi.

"DOST ELİ" İSİMLİ KARTLAR

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağazada gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, "Dost Eli" isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A'dan Z'ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor.

"8 YIL ÖNCE FAALİYETE GEÇEN MAĞAZA, BU RAMAZAN'DA YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR"

Dost Mağaza'yı ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, raflarda ve askılarda yer alan ürünleri inceledi. Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye'ye örnek olan hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Dost Eli Projesi kapsamında Dost Mağaza ve Dost Market ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Dost Mağaza, her yaşa hitap eden tekstil ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak hizmet veriyor. Ancak bu mağazalarımızda satışlar, para karşılığında değil, sevgi puanlarıyla yapılıyor. 8 yıl önce faaliyete geçen Dost Mağaza, bu Ramazan'da da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Sadece Ramazan'da değil, bayramda da herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bayram yaklaşırken, Dost Mağaza, yetişkinler, gençler ve çocuklar için her türlü bayramlık ürününü sunuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Ramazan Bayramı'nda herkesin bayramlık ihtiyacını karşılamak için Dost Mağaza'nın kapıları açık. Dost Mağazamız; kadın, erkek, genç ve yaşlı gibi her yaş grubunun A'dan Z'ye kıyafet ihtiyacının karşılayacağı bir mağazadır. ‘Dost Mağazamızla Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzatarak, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir ve Kocasinan'da her hanenin mutlu olmasıdır" dedi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır