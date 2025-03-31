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Bu merdiveni her gün kullanıyorlar! Basamakların sayısı hafızalarına kazınmış: "Önceden 121 taneydi"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 09:54
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Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan 107 basamaklı merdiveni dinlene dinlene kullanan vatandaşlar, meşakkatli yolun ardından evlerine ulaşıyorlar.

Bu merdiveni her gün kullanıyorlar! Basamakların sayısı hafızalarına kazınmış: "Önceden 121 taneydi"

Belen'de uzun yıllar önce uçurumun kenarına inşa edilen 107 basamaklı merdiven vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. İlk yapıldığında 121 basamak olarak inşa edilen ve zamanla 107 basamağa düşen merdivenleri kullanan vatandaşlar dinlene dinlene çıktıkları basamaklar sonucunda hem evlerine hem de Belen ilçesinin eşsiz manzarasıyla karşılaşıyorlar. Öte yandan, uçurumun kenarındaki onlarca basamaklı merdiven görünümü ve meşakkatiyle bölge halkı tarafından biliniyor.

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"BU 107 BASAMAĞI HER GÜN ÇIKIP İNMEK BİRAZ ZOR AMA BİR YANDAN DA GÜZEL DURUYOR VE MECBUR KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Yıllardır kullandıkları merdivenden çıkıp, inmenin zor olduğunu ifade eden 35 yaşındaki Kemal Güler, "Önceden 121 taneydi şu an 107 basamağa düştü. Genelde basamakları çıkarken dinlene dinlene çıkıyorum. Bu 107 basamağı her gün çıkıp inmek biraz zor ama bir yandan da güzel duruyor ve mecbur kullanmak zorundayız. Bu basamakları çıktıktan sonra iyi tarafı da var 107 basamağı çıktıktan sonra geriye dönüp baktığımızda güzel bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. 107 basamağın en sonunda güzel manzaranın da keyfine bakıyoruz" dedi.

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"BURADA BULUNAN BASAMAK SAYISI 107, DAHA ÖNCE 121 BASAMAKTI BİZZAT SAYDIM"

Uzun süredir merdiveni kullandığını söyleyen Mithat Güllü, "Sık sık bu merdivenleri kullanıyoruz. Bu sayı değişti daha önce fazlaydı şimdi birkaç basamak kırıldı galiba ondan dolayı azaldı. Burada bulunan basamak sayısı 107 daha önce 121 basamaktı bizzat saydım" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Hatay Belen merdiven uçurum manzara
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