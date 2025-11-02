HABER

Bu nasıl baba! 4 yaşındaki kızını cezaevinde dövüp duvara fırlattı: Gözü dönmüş adama tek kişilik hücre

Cinayete teşebbüsten tutuklanan şahıs cezaevinde yaptığıyla kan dondurdu. H.K. adlı şahıs, kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını feci şekilde darbetti. Küçücük çocuğa saldırıp duvara fırlatan şahıs kendi hakkında "Bu nasıl baba" dedirtti. Küçük kızın sağlık durumu ciddi. Gözü dönmüş adam için farklı bir önlem alındı.

Bu nasıl baba! 4 yaşındaki kızını cezaevinde dövüp duvara fırlattı: Gözü dönmüş adama tek kişilik hücre

Bolu'da ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan H.K., eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında dövdü. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

CİNAYETE TEŞEBBÜS ETTİ, ZİYARETE GELEN KIZINA DA SALDIRDI

Olay, cuma günü Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan H.K.’yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti. Açık görüş sırasında H.K. kızına saldırıp duvara fırlattı. Küçük kız ağır yaralanırken infaz koruma memurları H.K.’ye müdahale etti.

Bu nasıl baba! 4 yaşındaki kızını cezaevinde dövüp duvara fırlattı: Gözü dönmüş adama tek kişilik hücre 1

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Çocuk, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu nasıl baba! 4 yaşındaki kızını cezaevinde dövüp duvara fırlattı: Gözü dönmüş adama tek kişilik hücre 2

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

Tek kişilik hücreye konulan H.K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

