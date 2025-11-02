Bu nasıl baba! 4 yaşındaki kızını cezaevinde dövüp duvara fırlattı: Gözü dönmüş adama tek kişilik hücre

Bolu'da ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan H.K., eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında dövdü. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Olay, cuma günü Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan H.K.’yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti. Açık görüş sırasında H.K. kızına saldırıp duvara fırlattı. Küçük kız ağır yaralanırken infaz koruma memurları H.K.’ye müdahale etti.
Çocuk, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Tek kişilik hücreye konulan H.K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.
