HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bu ne kendini bilmezlik! Trafiği durdurup aracın önünde dans etti

İçerik devam ediyor

Akılalmaz olayın adresi bu kez Sakarya oldu! Bir kadın akan trafikte aracını durdurup dans etmeye başladı. O anları sosyal medyaya atan şahsın kimliği tespit edildi ve ceza kesildi. Görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Serdivan ilçesi Darboğaz Sokak'ta 9 Mayıs'ta bir aracın önünde dans eden R.D. (24) trafik akışının durmasına neden oldu. Sakarya'da trafikte dans ederek ulaşımın aksamasına neden olan kişiye 30 bin 662 lira, araç sürücüsüne ise 8 bin 492 lira idari ceza uygulandı.

Bu ne kendini bilmezlik! Trafiği durdurup aracın önünde dans etti 1

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ! CEZA KESİLDİ

Yerel haber sitelerinde paylaşılan "Onlarca aracı durdurup dans etti" başlıklı video ile ilgili çalışma yürüten emniyet ekipleri, kimliği tespit edilen R.D'ye (24), "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek"ten 25 bin lira, "taşıt yolunda trafiğe engel yaratacak davranışlarda bulunmak" maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplamda 30 bin 662 lira idari para cezası kesti.

Bu ne kendini bilmezlik! Trafiği durdurup aracın önünde dans etti 2

R.D. hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Ulaşım araçlarının hareketinin engellemesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından adli işlem yapıldı.

Bu ne kendini bilmezlik! Trafiği durdurup aracın önünde dans etti 3

ARAÇ SAHİBİNE DE CEZA

Öte yandan, R.D'nin önünde dans ettiği aracın sürücüsü A.E.Y'ye (21) ise "aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" maddesinden 1246 lira, "sadece park lambalarıyla seyretmek"ten 1246 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 1000 lira ve "standart dışı süspansiyon sistemi bulundurma"dan 5 bin lira olmak üzere toplam 8 bin 492 lira idari para cezası verildi.

Bu ne kendini bilmezlik! Trafiği durdurup aracın önünde dans etti 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEAŞ'a ağır darbe! Yüzlerce kişi yakalandıDEAŞ'a ağır darbe! Yüzlerce kişi yakalandı
24 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi! Yasa dışı bahis şebekesine ağır darbe24 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi! Yasa dışı bahis şebekesine ağır darbe

Anahtar Kelimeler:
Ceza Dans Sakarya trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.