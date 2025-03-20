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  4. Bu ne pişkinlik: Takside uyuşturucu kullandılar! Şoför tepki gösterince... O anlar kamerada

Bu ne pişkinlik: Takside uyuşturucu kullandılar! Şoför tepki gösterince... O anlar kamerada

20.03.2025 11:31
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.03.2025 11:31
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Sosyal medya yayılan bir görüntüde taksiye binen 3 kişi arabada uyuşturucu madde kullandı. Duruma tepki gösteren taksi şoförü ise uyuşturucu madde kullanan 3 kişiyi taksiden indirmeye çalıştı. O sırada ön koltukta oturan bir şahsın arabanın anahtarını alıp kaçması görenleri şaşkına çevirdi. Yaşanan olaylar sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde taksi içi kameralara yansıyan ilginç görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. Son olayda ise taksiye binen kişiler takside akılalmaz bir davranışta bulundu. Şoför bile gördüklerine inanamadı. İşte o görüntüler!

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TAKSİDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDILAR

Takside uyuşturucu madde kullanan şahısları gören taksi şoförü duruma tepki gösterince şahıslar uyuşturucu değil sigara içtiklerini iddia etti.

Şahıslar ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde arbedeye dönerken müşteriler araçtan inmek istedi.

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ANAHTARI ALIP KAÇTI

Arabayı sağa çeken şoför ile müşteriler arasındaki arbedede ön koltukta oturan kişinin arabanın anahtarını alıp kaçtığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu taksi
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