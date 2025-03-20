Bu ne pişkinlik: Takside uyuşturucu kullandılar! Şoför tepki gösterince... O anlar kamerada

Son dönemde taksi içi kameralara yansıyan ilginç görüntülerin ardı arkası kesilmiyor. Son olayda ise taksiye binen kişiler takside akılalmaz bir davranışta bulundu. Şoför bile gördüklerine inanamadı. İşte o görüntüler!

TAKSİDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDILAR

Takside uyuşturucu madde kullanan şahısları gören taksi şoförü duruma tepki gösterince şahıslar uyuşturucu değil sigara içtiklerini iddia etti.

Şahıslar ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde arbedeye dönerken müşteriler araçtan inmek istedi.

ANAHTARI ALIP KAÇTI

Arabayı sağa çeken şoför ile müşteriler arasındaki arbedede ön koltukta oturan kişinin arabanın anahtarını alıp kaçtığı görüldü.