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Bu sabah büyük faciadan dönüldü: Yolcular yerinde duramadı, şoför bilincini kaybetti! Isparta'da iki otobüsün çarpıştığı görüntüler ortaya çıktı

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Bugün sabaha karşı iki otobüsün çarpışıp 27 kişinin yaralandığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler nasıl bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Yolcuların savrulduğu panik anlarında şoförün bilincini yitirmesi de kameraya yansıdı.

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu'nda iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır, toplam 27 kişi yaralandı. Kaza anı, tur otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yolcuların yaşadığı panik ve korku dolu anlar yer alırken şoförün bilincini kaybettiği görüldü.

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SABAHA KARŞI KORKUNÇ ANLAR

Kaza, sabah saat 05.50 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda meydana geldi. R.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, kavşaktaki dönüş cebinden ana yola çıkan M.A. idaresindeki tur otobüsüne yandan çarptı.

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27 KİŞİ BİRDEN YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tur otobüsünde bulunan 28 yolcudan 26'sı ile yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza, tur otobüsünün güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün yandan çarpması sonucu şarampole devrilen tur otobüsü içerisindeki yolcuların savrulduğu, panik ve korku dolu anlar yaşadığı görüldü. Otobüs içindeki yolcuların çığlıkları ve yaralandıkları anlar kameraya yansırken şoförün ise bilincinin kaybolduğu görüldü.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza otobüs
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