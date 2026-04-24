Bu sefer balık değil tosun yakaladılar

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne giren ve bir adada mahsur kalan tosun, balıkçı Memet Şekerci ve arkadaşları tarafından kelek yardımıyla kurtarıldı.

Bu sefer balık değil tosun yakaladılar

Olay, Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir besiciye ait tosun, bilinmeyen bir sebeple bulunduğu yayladan nehre doğru koştu. Suya giren hayvan, akıntıyla birlikte nehrin ortasında bulunan bir adacığa çıkarak mahsur kaldı. Hayvanın mahsur kaldığını gören çevre sakinleri, bölgede uzun yıllardır nehir üzerinde balıkçılık yapan Memet Şekerci (47) ve arkadaşlarından yardım istedi. Şekerci ve beraberindeki arkadaşları, bölgeye özgü şişme bot ve sallardan oluşan 'kelek' ile adaya ulaştı. Mahsur kalan tosun, balıkçıların yoğun çabası sonucu güvenli bir şekilde keleğe bağlanarak karaya çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan tosun, kıyıda bekleyen sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

