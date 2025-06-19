Bu sefer daha erken! Samsung Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Watch 8'in tanıtım tarihi belli olmuş olabilir

Samsung Galaxy Unpacked 2025 etkinliği için geri sayım sürüyor. 2025 Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung’un Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Galaxy Watch 8 serisini görücüye çıkarması bekleniyor. Son zamanlarda bu yıl Samsung’un Unpacked etkinliğini biraz daha erken gerçekleştireceğine dair söylentiler dolaşıyordu. Nisan ayında çıkan bir haber, temmuz ayı başlarında New York’ta bir etkinlik düzenleneceğini öne sürmüştü.

GALAXY UNPACKED 2025 BU SEFER HER ZAMANKİNDEN DAHA ERKEN BİR TARİHTE GERÇEKLEŞEBİLİR

Şimdi ise Sızıntılarıyla tanınan Evan Blass (@evleaks), bu söylentiyi daha spesifik bilgilerle doğruladı. Blass’a göre Samsung’un Unpacked etkinliği 9 Temmuz’da, Doğu saatiyle sabah 10:00’da başlayacak. Bu saat bilgisi, etkinliğin gerçekten de New York'ta düzenlenme ihtimalini güçlendiriyor.

Etkinlikle ilgili başka bir detay verilmiş değil, ancak etkinliğin yıldızlarının Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 katlanabilir telefon modelleri olması bekleniyor. Aynı zamanda Galaxy Watch 8 serisinin de etkinlikte tanıtılması öngörülüyor. Yakın tarihli bir başka rapor ise Samsung’un bu etkinlikte karma gerçeklik başlığını kısa bir şekilde göstereceğini ima ediyor.