Bu sefer İçişleri Bakanlığı uyardı! 11 ilde birden sarı kodlu alarm: Haritada 'kıskaç' detayı...

İçişleri Bakanlığı, bugün 11 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE SAĞANAK ÜLKEYİ KISKAÇ GİBİ SARACAK

Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

VALİLİKLERE DE UYARI GEÇİLDİ

Valiliklerinin bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada şu uyarı yapıldı:

"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN TAHMİNLERE GÖRE:

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in doğusu, Bursa'nın güneyi, Sakarya çevreleri, Malatya çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.