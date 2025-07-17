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Bu sefer kadın darp etti! Sigarasını söndürmesini istedi diye taksiciye saldırdı...

Beyoğlu’nda kadın yolcu D.E., araçta sigara içtiği için kendisini uyardığı iddia edilen taksici Ö.K.’ye saldırdı. Kadın kavga sırasında taksiciye 'Beynini dağıtırım senin' diyerek tehditte bulundu. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kişi ise, 'Kadına bak erkeği dövüyor' diyerek olaya tepki gösterdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bu sefer kadın darp etti! Sigarasını söndürmesini istedi diye taksiciye saldırdı...
Çiğdem Sevinç

Olay, 10 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 TCK 29 plakalı taksinin şoförü Ö.K. ile kadın yolcu D.E. arasında araçta sigara içme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücünün taksiyi yol kenarına çekmesinin ardından tartışma caddede de devam etti. Tartışma sırasında yolcu D.E. taksiyi tekmeledi. Ardından da sürücü Ö.K'ye hakarette bulunarak, tekme ve yumruk attı.Çevredelerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Bu sefer kadın darp etti! Sigarasını söndürmesini istedi diye taksiciye saldırdı... 1

'KADINA BAK ERKEĞİ DÖVÜYOR'

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kaydeden bir kişinin kayıt sırasında 'Kadına bak erkeği dövüyor. Suçlu olduğu halde erkek kadına el kaldırmıyor' dediği anlar yer alıyor.Görüntülerin devamında kadının taksiciye vurduğu anlarla, vatandaşların araya girdiği, kadının ise taksiciyi 'Senin beynini dağıtırım' diyerek tehdit ettiği anlar da görülüyor.

Bu sefer kadın darp etti! Sigarasını söndürmesini istedi diye taksiciye saldırdı... 2

TAKSİCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olacaklarını belirtmeleri üzerine taraflar emniyete götürüldü. Taksici Ö.K.'nin ifadesinde, araçta sigara içtiği için uyardığı kadın yolcunun taksiye tekme attığını, kendisine sözlü hakaret ve fiziksel saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Bu sefer kadın darp etti! Sigarasını söndürmesini istedi diye taksiciye saldırdı... 3

Bu sefer kadın darp etti! Sigarasını söndürmesini istedi diye taksiciye saldırdı... 4

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksici darp şiddet Kadın
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