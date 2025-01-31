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  4. Bu soğuk başka: Sibirya'dan geliyor! 4 - 7 Şubat'a dikkat çekildi... İstanbul için yüzde 90'lık uyarı

Bu soğuk başka: Sibirya'dan geliyor! 4 - 7 Şubat'a dikkat çekildi... İstanbul için yüzde 90'lık uyarı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.01.2025 12:33
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Ocak ayını geride bırakırken kış ortasında bahar havası yaşayan Türkiye için uyarıları geldi. Yüksek basıncın etkisiyle güneşli günler yaşadığımız Ocak ayı biterken, Şubat ayıyla beraber soğuk havaya da merhaba diyeceğiz. Özellikle herkesin merak ettiği İstanbul için yüzde 90'lık ihtimal verildi.

Bu soğuk başka: Sibirya'dan geliyor! 4 - 7 Şubat'a dikkat çekildi... İstanbul için yüzde 90'lık uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun pek çok bölgesinde kar yağışı görülecek. Yapılan uyarılarda 5-6 gün sürecek olan soğuk ve yağışlı hava için vatandaşların şimdiden önlem almasının gerektiği vurgulandı.

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ORAN YÜZDE 90

Meteorlojik kaynaklardan olan turkeyweather sitesi Türkiye’ye özellikle İstanbul’ a kar yağma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu açıkladı.

Özellikle İstanbul’da Anadolu Yakası'nın yoğun kar yağışına maruz kalacağı öngörülüyor.

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AKOM'DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da salı günü sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşeceğini bildirdi. Megakentte çarşamba sabah saaatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Perşembe günü ise kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.

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3 BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Yapılan son tahminlere göre ise; önümüzdeki 10 gün içinde hava sıcaklıkları düşecek ve Marmara Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul Marmara kar şubat
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