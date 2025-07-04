Bu tesiste 3 bin sahipsiz hayvanın barınma, tedavi ve rehabilitasyonu sağlanacak

Yenice Yolu üzeri Yeşilköy mevkiinde 41 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve 26 milyon 340 bin TL bedelle tamamlanan tesis, bölgenin en büyük sahipsiz hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi olma özelliğini taşıyor. Merkezde aynı anda 3 bin sahipsiz hayvanın barınma, tedavi ve rehabilitasyonu sağlanabilecek.

"KARABÜK’ÜN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINA CEVAP VERİYOR"

Açılış törenine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu tesis Karabük’ün önemli bir ihtiyacına cevap veriyor.

Sokaklarımızın, mahallelerimizin, caddelerimizin ve insanımızın güvenliği için gerekliydi. Sokak hayvanları saldırıları nedeniyle insanlar hayatını kaybediyor ya da yaralanıyordu. Aynı zamanda sokakta yaşayan hayvanlar da şiddete maruz kalıyordu, aç ve susuz kalabiliyordu. Bu tesisle birlikte Karabük’te sahipsiz hayvanlar sorununu büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum" dedi.

"ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLDU"

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de yaptığı konuşmada, "El birliğiyle bu merkezi dört dörtlük şekilde işleyen bir tesis haline getirmek istiyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarının barınabileceği, tedavi hizmeti alabileceği bu merkez, şehrimiz için çok önemli bir kazanım oldu" ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise konuşmasında, merkezin yalnızca Karabük il merkezine değil, Yenice, Ovacık ve Eskipazar ilçelerine de hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgenin en büyük sahipsiz hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezini Karabük’e kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 26 milyon 340 bin TL yatırım bedeliyle tamamladığımız merkezimiz, 3 bin hayvan kapasitesiyle 41 bin metrekarelik alana kuruldu.

Modern bakım ve tedavi birimleri, doğal gezinti parkurları, köpek oyun alanları ve çevre dostu peyzaj düzenlemeleriyle donatıldı. Ayrıca ücretsiz sahiplendirme hizmetiyle de sokaktaki canlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşmasına olanak sağlanacak."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar, açılışı yapılan tesisi gezerek bilgiler aldı.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır