Bu tesiste para geçmiyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan tesiste çaydan çorbaya, kahvaltıdan ata binmeye kadar her şey ücretsiz.

“Burada para geçmez” yazılı tabelalar mekânın önünde fark edilen detaylardan biridir. Bu yer, Siverek’in gurur kaynağı oldu.

Hayırsever Remzi Asal’ın projesi sosyal dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturuyor. Tesis, hem yolcular hem de Siverek halkı için bir buluşma noktası olarak hizmet veriyor.

Bu tesis, Siverek-Adıyaman karayolunun 6. kilometresinde yer alıyor. Tesisin temeli beş yıl önce atıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, tesis tamamen ücretsiz hizmet vermeye başladı. O günden bu yana, bölge halkı ve yolcular için uğrak bir yer konumuna geldi.

24 saat çay ve çorba ikramı yapılıyor. Konuklar diledikleri gibi yiyecek alabiliyor. Tesis, ev konforu sunuyor.

Yiyecek ve içeceklerin yanı sıra at binme imkânı da mevcut. Aileler, çocuklarıyla doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buluyor.

Remzi Asal, projenin ilhamını köy kültüründen aldığını söylüyor. Eskiden köylerdeki günlük ikramları kalıcı hale getirdik. Deprem sonrasında tüm hizmetleri ücretsiz sunmaya karar verdik.

Tesis, yolda kalanlar için konaklama imkânı da sağlıyor. Burada para geçmiyor. İnsanlar, dolaplardan dilediğini alıp tüketebiliyor.

Şanlıurfa Gençlik Spor antrenörü Eren Öngör, bisikletli sporcularla buraya sıklıkla uğradıkları belirtiyor. Çay, çorba ve yemeklerin ücretsiz olması bu mekânı cazip kılıyor.

Diğer bir ziyaretçi Muhsin Bilgen, buranın kültürel bir buluşma noktası olduğunu vurguluyor. Tahta tabelalardaki özlü sözler insanlara huzur veriyor.

Bilgen, burada konaklama imkanının olduğunu belirtiyor. İleride buraya kitaplı bir kafe eklenirse, buranın değeri artacak. Herkesin buraya uğramasını tavsiye ediyor.

