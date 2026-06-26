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Bu yiyecekler sıcakta saatler içinde tehlikeye dönüşüyor!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, yaz aylarında artan gıda kaynaklı enfeksiyonlara karşı uyardı. Dışarıda satılan tavuk döner, tavuklu pilav, mayonezli yiyecekler ve kremalı tatlıların sıcak havalarda ciddi risk oluşturduğunu belirten Hraloğlu, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişilerde gelişen sıvı kaybının tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye yol açabileceğini söyledi.

Bu yiyecekler sıcakta saatler içinde tehlikeye dönüşüyor!
Gökçen Kökden

Yaz sıcaklarıyla gıda kaynaklı enfeksiyonlarda artış yaşanırken uzmanlar hem tüketilen gıdalar hem de havuz hijyeni konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Biruni Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, özellikle uygun şartlarda muhafaza edilmeyen gıdaların ishal, bulantı ve kusmaya neden olabileceğini ifade ederek ağır vakalarda hastaneye başvurunun geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

"YAZ AYLARINDA GIDA KAYNAKLI ENFEKSİYONLAR BELİRGİN ŞEKİLDE ARTIYOR"

Yaz aylarında en sık karşılaşılan enfeksiyonların gıda kaynaklı olduğunu belirten Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, "Bu enfeksiyonlar genellikle ishal, bulantı ve kusma ile kendini gösteriyor. Vakalar ilkbaharla birlikte görülmeye başlıyor ve hava sıcaklıklarının artmasıyla daha da sıklaşıyor. Özellikle dışarıda satılan gıdalar sıcak havalarda daha kısa sürede bozulabiliyor. Bu nedenle gıdaların uygun sıcaklıkta ve hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

"TAVUK DÖNER, TAVUKLU PİLAV VE KREMALI TATLILARA DİKKAT"

Bu yiyecekler sıcakta saatler içinde tehlikeye dönüşüyor! 1

Riskli gıdalar hakkında bilgi veren Hraloğlu, "Tavuk döner, tavuklu pilav, sade pilav, mayonez içeren yiyecekler ile kremalı pasta ve tatlılar kısa sürede bakteri üremesine ve toksin oluşumuna neden olabilir. Tüketilmeyecek gıdalar dışarıda bekletilmemeli, buzdolabında saklanmalıdır. Dışarıdan yemek satın alırken ise hijyen şartlarda güvenilen işletmeler tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Yemekten sonraki ilk saatlerde başlayan bulantı ve ishal gıda zehirlenmesi olabilir"
Gıda zehirlenmesinin belirtilerine değinen Hraloğlu, "Yemek yedikten sonraki 3-4 saat içinde ya da ertesi güne kadar bulantı, kusma ve ishal gelişmesi gıda zehirlenmesini düşündürmelidir. Yüksek ateş, ağızdan sıvı alınamayacak kadar şiddetli kusma veya ağır ishal varsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR VE YAŞLILARDA SIVI KAYBI HAYATİ RİSK OLUŞTURABİLİR"

Bu yiyecekler sıcakta saatler içinde tehlikeye dönüşüyor! 2

Özellikle risk grubundaki bireylerde sıvı kaybının ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Hraloğlu, "Küçük çocuklar, yaşlılar ve böbrek hastalarında gelişen sıvı kaybı tedavi edilmezse hayati tehlikeye neden olabilir. İshal tedavisinde en önemli unsur yeterli sıvı desteğidir. Antibiyotik ise her hastada gerekli değildir ve mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalıdır" dedi.

İSHAL OLANLAR HAVUZA GİRMEMELİ

Müberra Hraloğlu son olarak yaz aylarında hem gıda hijyenine hem de havuz kullanım kurallarına dikkat edilmesinin enfeksiyonlardan korunmada en etkili yöntem olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi sağlık
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