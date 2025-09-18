Buca'da çöp yangını: 30 milyon lira zarar

Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, gece saat 02.00 sıralarında mobilya atıklarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Sünger, kumaş ve suntadan oluşan atık yığınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki mobilya yedek parçalarının bulunduğu bir iş yerine sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın, saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin sıçradığı iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"GREVİN BEDELİNİ BİZ ÖDEDİK, BU OLAYIN TEK SORUMLUSU BUCA BELEDİYESİ"

Çöplük alandan başlayan yangından dolayı iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini aktaran Fatih Türker (39), "Dükkanımız, mekanımız yandı. Benim görüşümce, bu olayın tek sorumlusu Buca Belediyesi. Önceden burası otoparktı. Yaklaşık 5-6 aydır otopark uygulaması kaldırıldı. O zamandan beri insanlar, esnaf çöpünü, molozunu, her şeyini buraya döküyor. Dükkanımızda tahminen 30-35 milyon liralık bir zarar oluştu. İçeride bir sürü hammadde vardı. Mobilyacılara verdiğimiz raylar, menteşeler, ambalaj malzemeleri hepsi yandı. Buca Belediyesi'ne biz her gün 50-60 sefer yazıyoruz, arıyoruz. 'Geleceğiz' diyorlar ama ilgilenmiyorlar. Belediye zaten çalışmıyor, çöpleri toplamıyor. Biz kime gideceğiz, derdimizi kime anlatacağız, sıkıntımızı kime söyleyeceğiz bilemiyoruz. Bu süreçte çok mağdur olduk. Belediye çalışanların grev ve protestoları nedeniyle çöpler toplanmadı. Çöplerin toplanmaması sonucu çıkan yangının bütün zararı sadece bize kaldı. Sokaklardaki tüm ihmalin bedelini şu an sadece biz ödüyoruz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır