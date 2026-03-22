Hayvan bakımevindeki görüntüler infial yaratmıştı: O personeller görevden alındı

Bucak Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen iç sızlatan görüntülerin ardından merkezde görevli ilgili personeller görevden alındığı bildirildi.

Olay, Bucak Belediyesi bünyesinde kurulan Ebru Başarır Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanseverlerden oluşan bir grup, bahse konu hayvan barınağına gelerek köpeklerin durumunu görmek istedi.

SOKAK HAYVANLARI BAKIMEVİNDEN ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER

Grup tarafından bazı köpeklerin öldüğünü ve boyun kısımlarında ciddi yaraların olduğunu görülmesi üzerine durum kayıt altına alındı. Hayvanseverler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, çok sayıda yavru ölü köpek ve köpeklerin boynundaki ciddi yaralar olduğu görüldü.

İLGİLİ PERSONELLER GÖREVDEN ALINDI

Görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırırken konuya ilişkin Burdur Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Belediye tarafından ise konuya ilişkin tahkikatın devam ettiği belirtilirken, merkezden görevli olan personellerin görevlerinden alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

