Buğday hasadı sırasında biçerdöver alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hamzalar köyü Mahmudiye Mezrası’nda Murat Kartal yönetimindeki biçerdöver, buğday biçimi yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, alevlerin ekili buğday tarlasına sıçramaması için aracı hızla tarladan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır