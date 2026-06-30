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Buğday hasadı sırasında biçerdöver alevlere teslim oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde buğday hasadı sırasında çıkan yangında biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Buğday hasadı sırasında biçerdöver alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hamzalar köyü Mahmudiye Mezrası’nda Murat Kartal yönetimindeki biçerdöver, buğday biçimi yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, alevlerin ekili buğday tarlasına sıçramaması için aracı hızla tarladan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buğday hasadı sırasında biçerdöver alevlere teslim oldu 1

Buğday hasadı sırasında biçerdöver alevlere teslim oldu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Biçerdöver
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