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Buğday tarlası yangında zarar gördü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük buğday küle döndü.

Buğday tarlası yangında zarar gördü

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde bulunan bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılma tehlikesi oluşturdu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevrede bulunan vatandaşlar da traktörleri ve kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların koordineli müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 15 dönümlük buğday tarlası zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buğday tarlası yangında zarar gördü 1

Buğday tarlası yangında zarar gördü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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