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Buğday tarlasında çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla, yakındaki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Karacabey ilçesi Harmanlı Yolu üzerinde bulunan bir buğday tarlasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Buğday tarlasında çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Karacabey ilçesi Harmanlı Yolu üzerinde bulunan bir buğday tarlasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Alevlerin tarlanın yakınında bulunan evleri sıçrama olasılığı üzerine Karacabey Belediyesi’ne ait iş makinesiyle yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
buğday
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