Bugün başladı, hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapanlara 'sağanak' engeli: Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

Hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı? soruları yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye’nin bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceği duyurulurken, hafta sonu için plan yapanlara da sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji dört il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, hafta sonunda bazı bölgelerde kar yağışının görüleceği de açıklandı.

TÜRKİYE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye, bugün itibarıyla yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Sağanak yağışın cumartesi günü kuvvetleneceği, pazar günü ise yurt genelinde etkili olacağı belirtildi. Hafta sonunda bazı bölgelerde kar yağışının görüleceği de açıklandı.

28 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Bursa ve Manisa çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği kaydedildi. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Rüzgarın genellikle güney yönlerinden, Akdeniz kıyılarında ise kuzeyden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

29 Kasım Cumartesi (yarın) sağanak yağışın etkisini artırması beklenirken; pazar günü itibarıyla ise tüm yurda yayılacak.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Dört il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın’da yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

28 KASIM (BUGÜN) İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasının aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu