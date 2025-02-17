Bugün 'Dünya Kedi Günü': “Onlar benim çocuklarım”

Bu özel gün, kedilere olan sevgimizi ifade etmenin yanı sıra, sokak kedilerinin yaşam koşullarına dikkat çekmek, hayvan haklarına saygıyı arttırmak ve sahiplendirmeyi teşvik etmek için bir fırsat sunuyor.

NEDEN YILDA İKİ KEZ KUTLANIYOR?

Dünya kediler günü aslında hem 8 Ağustos’ta hem de 17 Şubat'ta kutlanır. İlk kez 1992’de İtalya'da kutlamaya başlanmıştı. 2002 yılından itibaren ise her yıl 8 Ağustos’da “Uluslararası Kedi Günü” olarak kabul edilir.

15 KEDİSİ VAR

Edirne’nin Sabuni Mahallesi’nde yaşayan Füsun Sürdül, son 10 yıldır sokakta bulduğu yaralı ve sahipsiz kedilere şefkatle sahip çıkıyor. Füsun Hanım, bahçesinde bakmakta olduğu 15 kedinin her biriyle ayrı bir bağ kurarak onların yaşam kalitesini yükseltmek için elinden geleni yapıyor.

HAYVAN SEVGİSİ ÇOCUKLUKTAN GELİYOR

Sürdül’ün hayvan sevgisi çocukluk yıllarına dayanıyor. Bahçesinde kedilere bakan ve onlarla vakit geçiren Füsun, kedilerin tüm sağlık ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılıyor. 10 yıl önce bahçesine gelen hasta bir kedi ile başladığı bu yolculuk, kedilerin sayısının giderek artmasıyla devam etti. O günden bugüne, "Çocuklarım" dediği kedilerine büyük bir özenle bakım yapıyor.

Füsun Sürdül, Dünya Kediler Günü nedeniyle kedileriyle geçirdiği zamanı şöyle anlattı: "Her sabah saat 8.30’da kalkıp, kedilerime yiyecek veriyorum. Kimi kediler bahçede kalıyor, kimileri dışarı çıkmak istiyor. Akşam olduğunda ise hepsi bahçedeki yuvalarına dönüyor. Her birinin bakımlarını yapıyor, veteriner kontrollerini aksatmıyorum. Hepsinin aşıları düzenli olarak yapıldı, kısırlaştırıldılar."

“ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM”

Evinde kedilere olan sevgisini dile getiren Füsun Hanım, “Ben bekarım, çocuğum yok. Onlar benim çocuklarım gibi. Hepsinin isimleri var, her birinin kişiliği farklı. Mesela ‘Güneş’ çok hasta olarak geldi, ona bu ismi verdik. ‘Cazgır’ ise tam bir yaramaz. Her kedimin benim için ayrı bir yeri var.” dedi.

“HERKES CANLILARIN YAŞAM HAKKINA SAYGI DUYMALI”

Komşuları ile bazen küçük anlaşmazlıklar yaşasa da Sürdül, hayvan hakları konusunda büyük bir duyarlılığa sahip. "Herkesin canlıların yaşam hakkına saygı duyması gerekir" diyen Sürdül, sokak hayvanlarının yaşama haklarının önemine vurgu yaparak şunları belirtti: “Sokakta mağdur olan hayvanlara destek olunmalı. Onlar da birer can, onlara zarar vermemeli, mama kaplarını karıştırmamalıyız.” dedi.

(AA)