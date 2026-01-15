HABER

Bugün Silivri'de yaşananlar gündem oldu! Özgür Özel: "Bir kadının kaburgalarını kırdılar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasıyla ilgili görülen duruşması öncesi yaşanan arbede hakkında açıklama yaptı. Özel "İçerideki arbedede bir kadının kaburgalarını kırdılar" dedi.

Hazar Gönüllü

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de yapıldı. Duruşmanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"70 YAŞINDA İNSANLARA SU SIKIYORLAR"

Özel yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:

"Silivri Kampüsü'nde görülen ilk idare davası. Onu da ilginin bu kadar yoğun olduğu yerde en küçük salona koymuşlar. Yoksa akılla olacak iş değil. Herkes sıkıştı. Zorla girildi içeri. Bu barikatlardan öteye kimseyi salmıyorlar. Jandarma aracını çekmişler. 70 yaşında insanlara su sıkıyorlar. O insana su sıkılır mı ya?

Bugün Silivri de yaşananlar gündem oldu! Özgür Özel: "Bir kadının kaburgalarını kırdılar" 1

"İÇERİDEKİ ARBEDEDE BİR KADININ KABURGALARINI KIRDILAR"

O sırada yerde sürüklenenler var. Perişan olanlar var. İçerideki arbedede bir kadının kaburgalarını kırdılar. Ayşegül hanım müdahale etti. 45 dakikadan fazla sedye beklendi. Dışarıdaki tedbirlerden ambulans gelemediği için salondaki sağlık görevlileri müdahale için gitti. Şimdi Silivri Devlet Hastanesi'nde. Dört milletvekilimiz eşlik ediyor kendisine.

"ALINAN VARSA BEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bir milletvekilimizin ağzından istemedik bir kelime çıktı. 'Efendim Jandarmamıza bunu dedi.' Ya 70 yaşındaki teyze yerlerde sürüklenirken bunu yapan zihniyete söylüyor. Eğer bir şey yapılacaksa ben Özgür Özel olarak sorumluluk almaya hazırım.

Böyle bir laf söylenmiş. O Jandarma kendinin buraya kimin sürüklediğini biliyor. Jandarma'nın genelinden alınan varsa ben özür diliyorum. Ama o emri verene de, o teyzeye su sıkana da... Düşün be kardeşim. Annen var, teyzen var. Su sıkıyor. Arkadaşlar 'Yapma' diyor. 'Sen karışma' diyor. Basıncı iki katına çıkarıyor."

