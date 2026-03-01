HABER

Komşuların gürültü tartışması tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 7 gözaltı

Aksaray’da gürültü yüzünden tartışan komşuların tartışması bıçak ve tabancalı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle önlenen kavgada 7 şahıs gözaltına alındı.

Olay gece yarısı Aratol İstiklal Mahallesi 9417 sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda komşu olan Burak R., ve Taha Ö. arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ, SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Talha Ö. eline geçirdiği bıçaklı, Burak R.’de eline geçirdiği tabancayla apartmanda ateş açtı. Kurusıkı olduğu öğrenilen tabanca ile apartmana korku saçan Burak R. etrafa ateş açmayı sürdürünce tabanca seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOMŞU KAVGASINDA 7 GÖZALTI

Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri olaya müdahale ederek şahısların ellerindeki bıçak ve kuru sıkı tabancayı aldı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis şahısların direnmesi üzerine biber gazıyla müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili 2 komşuyla birlikte toplam 7 şahıs gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

