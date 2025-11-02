Bugünlerin güneşine aldanma... Çok geçmeden hava değişiyor: Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KADEMELİ SOĞUK GELİYOR

Salı gününden itibaren özellikle batı illeri bulutlanacak, çarşamba günü ise bu bölgelerde sağanak yağış görülecek.

Çarşamba günü başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Bolu gibi şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.