HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bugünün en çok konuşulan konusuydu! 'Cumhur Reyonu' iddiasına açıklama geldi: "Bu adla herhangi proje gündemde değil"

Bugünün en çok konuşulan konularından biri olan 'Cumhur Reyonu' iddiasıyla ilgili açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada "'Cumhur Reyonu' ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir" dendi.

Bugünün en çok konuşulan konusuydu! 'Cumhur Reyonu' iddiasına açıklama geldi: "Bu adla herhangi proje gündemde değil"
Hazar Gönüllü

Zincir marketlerde devlet destekli ucuz ürün köşeleri kurulmasını öngören 'Cumhur Reyonu' projesiyle ilgili iddia bugün gündem oldu.

"HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE BU ADLA BİR PROJE YOK"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada "Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır" dendi.

"İDDİALAR HERHANGİ BİR KAMU POLİTİKASINI İFADE ETMİYOR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bir gazetede “Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak “süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Bahse konu “Cumhur Reyonu” ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

Bugünün en çok konuşulan konusuydu! Cumhur Reyonu iddiasına açıklama geldi: "Bu adla herhangi proje gündemde değil" 1

"ASILSIZ VE MESNETSİZ BİR KARA PROPAGANDA GİRİŞİMİ"

Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir.

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Demirözler suç örgütüne operasyon!SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Demirözler suç örgütüne operasyon!
Kardeşleri hayattan koparan kaza!Kardeşleri hayattan koparan kaza!

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.