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Buhar makinesi orucu bozar mı? Buhar makinesi oruca zarar verir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
15.03.2025 16:57
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Müslümanların dinen yapması gereken bazı ibadet şekilleri vardır. Bu ibadetlerden biri de ramazan ayında oruç tutmak ve oruç boyunca nefsi istek olarak tabir edilen hareketlerden sakınmaktır. Bazı kişiler çeşitli rahatsızlıklarından dolayı oruç tutamayabilir ya da bir yandan tedavisine devam ederek ve doktor onayı alarak oruç ibadetini yapabilir. Kimi kişiler çeşitli hastalıklardan ötürü buhar makinesi kullanabilir. Peki, buhar makinesi orucu bozar mı ve oruca zarar verir mi?

Buhar makinesi orucu bozar mı? Buhar makinesi oruca zarar verir mi?

Oruç tutmak sağlık yönünden de önemli bir ibadet şekli olarak tanımlanır. Oruç tutarken açlık ve susuzluk sürecine dayanmak oldukça önemli bir konu olarak bilinir. Bu kapsamda ciddi hastalıkları olan insanların oruç tutması önerilmez. Bu kişilerin tedavilerini aksatmadan devam etmeleri gerekir. Öte yandan oksijen sıkıntısı olan bazı bireyler nefes açıcı olarak bilinen buhar makinesinden faydalanabilir ve bu durumun oruç tutma sürecini zedeleyebileceğini düşünebilir.

Buhar makinesi orucu bozar mı?

Hava sıcaklığı ile beraber nem dengesinde de dalgalanmalar meydana gelmektedir. Özellikle ev gibi kapalı alanlarda yaz döneminde nem daha fazla arttığı için çoğu kişi buhar makinesinden yararlanır. Buhar makinesi nem oranını dengelemenin yanı sıra nefes açıcı özelliği ile de nefes almakta zorluk geçen kişiler tarafından da kullanılır. Buhar makinesinin çalışma prensibi hem ağız hem de burun bölgesine su buharı verilmesidir. Bu makineyi kullanan veya kullanmaya gerek duyan kişiler oruç zamanı oruçlarının riske gireceği konusunda ön yargılı olabilmektedir.

Buhar makinesi orucu bozar mı Diyanet tarafından karara bağlanan ve açıklık getirilen önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyanet İşleri'ne göre buhar makinesi kullanan ve kullanım sırasında oruçlu olan bireylerin orucu bozulmamaktadır.

Buhar makinesi oruca zarar verir mi?

Oruç tutma eylemi dini ibadetler arasında yer alan ve ramazan ayında yapılan bir eylem olarak tabir edilmektedir. Oruç tutmaya sağlığı el veren bireyler bu süreçte oruçlarını tutmakla beraber çeşitli ibadetlerde de bulunur. Bazı kişiler gerek ortamdaki nemi dengelemek gerekse sağlık yönünden daha rahat nefes alabilmek için buhar makinesi denilen makineleri kullanmayı tercih eder. Oruç tutmaya niyet eden insanların ciddi bir nefes darlığı olduğu takdirde oruç tutma ibadetini yerine getirmemesi önerilir. Tutulmayan oruçlar daha sonra kaza orucu olarak tutulabilir ya da tüm ramazan ayındaki oruç süreci için fidye verilebilir.

İleri düzeyde koah, astım gibi hastalıklara sahip olan bireylerin oruç tutma süreci erteleme imkânı vardır. Bununla birlikte astım rahatsızlığı olan bir kişinin başka ciddi bir rahatsızlığı mevcut değilse ve buhar makinesi gibi nefes açıcı tedavi yöntemlerini kullanıyorsa oruç ibadetini gerçekleştirebilir. Buhar makinesi kullanımı oruca zarar veren durumlar arasında yer almamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
buhar makinesi Oruç Ramazan
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