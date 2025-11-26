HABER

Buharkent’te güzellik salonlarına ortak denetim

Buharkent’te zabıta ve sağlık ekipleri, güzellik salonlarında hem bilgilendirme hem de mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

Buharkent'te halk sağlığını korumaya yönelik önemli çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve hastane personeliyle birlikte ilçede faaliyet gösteren güzellik salonlarını denetledi. İşletmelerde mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde hem bilgilendirme yapıldı hem de uygulamalar titizlikle kontrol edildi. Yetkililer, vatandaşların güvenle hizmet alması için bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

