Buharkent’te güzellik salonlarına ortak denetim

Buharkent’te halk sağlığını korumaya yönelik önemli çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve hastane personeliyle birlikte ilçede faaliyet gösteren güzellik salonlarını denetledi. İşletmelerde mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde hem bilgilendirme yapıldı hem de uygulamalar titizlikle kontrol edildi. Yetkililer, vatandaşların güvenle hizmet alması için bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır