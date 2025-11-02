HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Buharkent’te Jandarma, minik öğrencilere görevlerini anlattı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında, Jandarma Teşkilatı’nın görevleri ve sorumlulukları öğrencilere tanıtıldı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin meslek gruplarını yakından tanımaları amacıyla düzenlediği Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında Buharkent İstiklal İlkokulu’nda jandarma tanıtım programı gerçekleştirildi.

Buharkent’te Jandarma, minik öğrencilere görevlerini anlattı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında, Jandarma Teşkilatı’nın görevleri ve sorumlulukları öğrencilere tanıtıldı.

Buharkent’te Jandarma, minik öğrencilere görevlerini anlattı 1

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin meslek gruplarını yakından tanımaları amacıyla düzenlediği Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında Buharkent İstiklal İlkokulu’nda jandarma tanıtım programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu ve slayt gösterisi izletildi. Jandarma personeli öğrencilere teşkilatın görev ve sorumluluklarını anlattı. Öğrenciler jandarma personeline merak ettikleri soruları yönelterek cevaplar aldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belçika'da askeri hava üssünde dron tespit edildiBelçika'da askeri hava üssünde dron tespit edildi
Lise öğrencisi hayatını kaybettiLise öğrencisi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.