"Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi, polis buldu: Tutuklanan İlayda Kurt'un ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medyadan paylaştığı videoda "Bulabiliyorsanız bulun beni" diyerek polislere meydan okuyan İlayda Kurt'u polisler bulup gözaltına aldı. Gözaltına alınırken küfreden kadın tutuklandı. Kurt'un videoda söyledikleriyle ilgili mahkemede verdiği ifade dikkat çekti.

Atakum ilçesinde dün İlayda Kurt adlı kadın sanal medya hesabından polise yönelik küfür ve hakaret içerikli video paylaştı. Kurt, paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" dedi.

POLİS BULDU

Çalışma başlatan polis ekipleri, İlayda Kurt'u gözaltına aldı. Kurt'un gözaltına alınırken polislere "Başınız göğe erdi mi?" deyip yine küfrettiği belirtildi.

19 SUÇ KAYDI VE HAPİS CEZASI VARMIŞ

İfadesi için emniyete götürülen ve 19 suç kaydı bulunan İlayda Kurt'un Samsun Asliye Ceza İlamat Masası’nca hakkında ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Polis memurlarının da şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

"ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kurt bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde, “Alkolün etkisindeyken söyledim, pişmanım” diyen Kurt hakkında bu dosyadan adli kontrol kararı verildi. Ancak ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurt, cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

