Bulanık’ta 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kargo ile gönderilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bulanık ilçesine kargo yoluyla gümrük kaçağı cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Bulanık Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararına istinaden, 20 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Türk Lirası olan 16 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak Bulanık Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlandığı, şüpheli şahısların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.Kaynak: İHA

Muş
