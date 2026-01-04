Genel olarak süngerler gözenekli malzemeden yapılmış olan bir temizlik yardımcısı ve bir üründür. Geçirimsiz olma özelliklerine sahiptir ve yüzeyleri temizlemek için kullanılır. Su ya da su bazlı olan ürünleri emme özelikleri de vardır. Başlangıç olarak doğal deniz süngerlerinden üretilen süngerler günümüzde daha çok sentetik malzemelerden üretilmektedir.

Hijyen amaçlı olarak kullanılan ilk süngerlerin Antik Yunan dönemine dayandıkları tespit edilmiştir. Olimpiyat oyunlarının yarışmacılarının yarışmalardan önce kendilerini zeytinyağı ve parfüme batırdıkları deniz süngerleri ile yıkadıkları bilinmektedir. Yunan bir şair olan Homeros’un Odysseia eserinde tanrı Hephaistos’un yüzünü, göğsünü, ellerini bir deniz süngeri ile temizlediği anlatılmaktadır. Ayrıca yine bu eserde Odisseus’un sarayındaki hizmetkârların Penelope taliplerinin yedikleri yemeklerden sonra masaları temizlemek için deniz süngerleri kullanmaktadır.

Yunan filozofları olan Platon ve Aristoteles’in eserlerinde de hem tarihi hem de bilimsel olarak deniz süngerlerinden bahsedildiği görülmüştür. Romalılar ve Eski Yunanlılar vücut hijyeninde de çubuklara bağlı deniz süngerleri kullandıkları tespit edilmiştir. Deniz süngerleri tarih boyunca temizlik için kadınlar tarafından da kullanılmış ürünlerdir. Zaman içinde geliştirilerek günümüzde de kullanılır hale gelmiştir ve bugünkü görünümlerine ulaşmışlardır.

Bulaşık süngerinin sert (yeşil) tarafı ne işe yarar?

Günümüzde üretilen sentetik yapıdaki süngerler poliüretan bitkisel selüloz ya da polyesterden üretilmektedir. Bu malzemeler ile üretilen süngerlerin aşındırıcı tarafları ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Polyester süngerler bulaşık yıkamak için kullanılır ve genel olarak yumuşak ve sarı renktedirler. Bir kısımları ise yeşil ya da farklı renklerde olur.

Ağaç lifinden üretilen süngerler ise bitkisel özelliktedir ve daha çok cilt temizliği ay da banyo için kullanılır. Mutfakların vazgeçilmez biri ürünü olan bulaşık süngerleri yılardır aynı tasarımla üretilmektedir. Bir yüzleri daima yeşil ya d farklı renklerde olur ve mutlaka sert yapıdadır.

Bulaşık süngerlerinin sert kısımları kurumuş, yanmış, inatçı kirleri çıkartmak için kullanılır. Ancak her sert yüzeydeki aşındırıcılık seviyesi aynı olmayabilir. Genel olarak koyu renkte olan ürünler ve özellikle yeşil renktekiler daha fazla aşındırıcılık özelliğine sahip olur.

Süngerlerdeki sert yüzeyin yeşil renkte olması da aşındırma özelliğinin daha güçlü olduğu anlamında yorumlanabilmektedir. Zorlu kirleri çıkartmak ve ovalayarak yağ ve diğer malzemelerden bulaşığı arındırabilmek için bu yeşil ve sert tarafa gereksinim duyulmaktadır.

Sert yüzeylerin hepsi aynı oranda aşındırma ve çizmeye neden olmayabilir. Bulaşık makinesine dahi girmemesi gereken hassaslıkta olan ürünler için süngerlerin bu renkli kısımları kullanılır. Süngerlerin sert kısımlarındaki renkler de aşındırma seviyelerini göstermek içindir. Örnek olarak mavi ya da pembe renkte olanlar daha düşük seviyelerde aşındırma yaparlar.