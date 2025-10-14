Bülbülan Yaylası beyaza büründü

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidi beyaza bürünürken sisli hava etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yayladaki iş yerlerinin kapandığını söyleyen Erkan Akbulak, "Önceki yıllara göre bu yıl kış erken geldi. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklıklar oldukça düşüyor. Temennimiz inşallah karın erken kalması" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır