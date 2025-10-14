HABER

Bülbülan Yaylası beyaza büründü

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte Bülbülan Yaylası tamamen beyaza büründü.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidi beyaza bürünürken sisli hava etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yayladaki iş yerlerinin kapandığını söyleyen Erkan Akbulak, "Önceki yıllara göre bu yıl kış erken geldi. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklıklar oldukça düşüyor. Temennimiz inşallah karın erken kalması" dedi.

