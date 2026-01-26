Buldan’da iki otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizli- Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alacaoğlu Mahallesi kavşağından Denizli-Manisa karayoluna çıkmak isteyen otomobil ile Buldan istikametine seyir halinde olan otomobil, kavşakta yaşanan geçiş üstünlüğü anlaşmazlığı nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlardan birinde bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır